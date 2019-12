DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks tekivad tasakaaluhäired ja pea käib ringi?  

Kui põhjuseks on lülisamba kaelaosa muutused, siis ettevaatlikult füsioteraapiat teha, kaela soojas hoida, määrimisrohtusid proovida. Ja rohkem liikuda, tasapisi võimelda ning mitte kössitada tundide viisi tugitoolis, pea kummargil. Ning harva küll, aga võib selliseid nähtusid tekitada ka aju veresoontes mingi tõsisem häire ja isegi ajukasvaja. Just selleks, et mitte ränka diagnoosi endale külge mõelda, tasubki arsti juures ära käia, et saada kinnitust – veresoonte lupjumine, nagu vanainimesel ikka, ei miskit hullu.

Üks asjalik nõuanne veel siia juurde – tasakaal kipub kaduma kiirete äkiliste liigutuste puhul. Eriti pead kuklasse ajades ja käsi üles tõstes – see liigutus kuulub aknakardinate vahetamise juurde või kõrgelt riiulist pildialbumit otsides, ja kui kolme jalaga taburet abiks võetud, siis just selline on luumurru levinuim põhjus.