TEE KÕIGE ILUSAM JÕULUKINK: verekeskus kutsub verd loovutama! 

„Paraku pole pühad kõikidele rahu ja rõõmu aeg, vaid küllaga on ka neid, kes vajavad pühade ajal arstiabi ja vereülekannet,“ ütles verekeskuse juhataja Ave Lellep. „Seetõttu peab verekeskus kandma hoolt selle eest, et igale abivajajale oleks nii keerulistel sünnitustel kui ka erakorralistel operatsioonidel tagatud just nimelt temale sobiv veri.“