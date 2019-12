KÜÜNED HOIATAVAD! Vaata, mis haigusi võivad reeta nende värv ja seisund! 

Küünte närimine võib olla lihtsalt vana loll komme, kuid vahel võib see viidata ärevushäirele, mida on vaja ravida. Küünte närimine seostub ka obsessiiv-kompulsiivse häirega. Kui sa ei suuda närimist lõpetada, on mõistlik arstiga asja arutada.

Foto: Pixabay

Küünte värv on muidugi vaid tükike puslest. Kuigi mitme haigusega käivad kaasas ka küünte muutused, on need harva haiguse ainus tunnus. Paljud muutused on täiesti süütud – kõigil kollaste küüntega inimestel ei ole hepatiiti. Aga kui küüned teevad muret, on tark arstiga konsulteerida.