DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas laserravi aitab liigesevalu vastu? 

"Eks tuleb proovida ühte ja teist, miks mitte ka moodsat teadusesaavutust," arvab dr Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

„Mind kimbutab aastaid juba liigesevalu, viimati soovitati laserravi, ei tea kas see on liigestele hea?“ Isegi palja pihuga silumine on hea. Laserravi liigestele on siiski vaid üks füsioteraapia meetod, pole teistest parem ega tõhusam, ühele aitab üks ja teisele teine, aga et moodsa riistaga tegemist, siis innovaatilise suhtumisega ja uutele tehnoloogiatele avatud inimesele on vägagi tõhus. Mõnele teisele on jällegi hingelähedasem hobusesalv, vastavalt ka efektiivsem. Eks tuleb proovida ühte ja teist, miks mitte ka moodsat teadusesaavutust. Ikka parem, kui kodus istuda, protseduuridel käimine on juba liikumise mõttes hea. Igatahes halba see ei tee, sest meditsiiniline laser on põlvele täiesti ohutu, kui just silma ei lasta.