SÜDAMEARST SOOVITAB: need toidud ei lase halval kolesteroolil veresooni rikkuda!

"Enamiku inimeste puhul on võimalik kolesteroolitaseme mõõdukat tõusu normaliseerida vähendades loomsete rasvade osakaalu toidulaual," selgitab professor Viigimaa Regionaalhaigla südamekeskuse Tervisepooltunnis.

"Ent eelkõige on tähtis antioksüdantide sisaldus toidus. Kui nende tase on kõrge, siis ei saa n-ö halb, veresooni kahjustav kolesterool toimida. Nii et väga tähtsal kohal on puu- ja juurviljade söömine.

Eestis võiks olukord parem olla, sest süüakse liialt kõrge suhkru-ja soolasisaldusega toite. Kasulik on ka sealiha asendada kalatoitudega.

Foto: Tiina Kõrtsini

Viimaste aastate jooksul on ka tekkinud bioloogilisi ravimeid, mis kõigi olemasolevate tunnuste ja uuringute tulemuste järgi on ohutud ning sama efektiivsed kui siiani kasutusel olnud keemilised ravimid.

Siiski on ravimine väga väike osa meie tervise tugevdamisest. Valdav enamus saab tervisliku toiduvalikuga oma asjad korda. Kui sellele veel lisandub aktiivne elustiil, vähemalt 30 minutit liikumist päevas ja vähemalt 2–3 korda nädalas tegelemist lemmikharrastusega, siis on põhivundament loodud, et südamehaigused ei kimbutaks."