NUTISEADE VÕTAB UNE: unenõustaja soovitab, millal on õige aeg see käest panna! 

“Meie n-ö sisemist kella mõjutab peale meie argitegevuste rütmile ka valgusrütm, millega me kokku puutume,” selgitab Ivanova. Kokkupuude valgusega (eelkõige sinise valgusega lainepikkustel 460…480nm) pärsib unehormooni melatoniini sünteesi ajus, kuna valgus on tugev ärataja.

Ekraani sinine valgus ei ole ainus põhjus, miks nutitelefon takistab korralikult välja magamast. Uneekspert selgitab: “Kui enne magamaminekut vaadata sageli filme või suhelda sõpradega, võib õhtul voodisse minnes uni ära minna.” Kui keha on ära harjunud tegelema kindlal ajal ergutavate asjadega, hakkab aju juba varakult häälestuma selleks, et püsida sellel ajal ärkvel. Nutitelefonid on sõltuvust tekitavad ja võistlevad meie tähelepanu eest ka siis, kui mõistlikum oleks keskenduda magamajäämisele. Hea une nimel võiks lasta hilisõhtul ja öösel saabuvatele sõnumitele oodata hommikuni.

Foto: Pixabay

Kuna keha vajab uinumiseks veidi aega, on soovitatav vähemalt tund enne voodisse minekut lõpetada ergutava toimega tegevused ning eelistada rahustavaid tegevusi nagu näiteks ajakirjade sirvimine või käsitöö tegemine. Igapäevased harjumused mõjuvad hästi: kõige parem on teha igal õhtul kindlaid tegevusi nagu näiteks järgmise päeva asjade valmisseadmine, pesemine või magamistoa koristamine, mis annavad harjumuste tekkimisel kehale signaali, et varsti on uneaeg.