GRIPP LEVIB: haigestunuid on juba kaks korda rohkem 

Laboratoorselt kinnitatud gripiviiruste arv on kasvutrendis, kuid gripiviiruse levik on endiselt piiratud, püsivat levikut praegu veel ei ole.

Grippi registreeriti Tallinnas, Ida-Virumaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Võrumaal. Terviseameti andmetel on hooaja algusest vajanud haiglaravi 12 kuni 15aastast last.

Laboratoorselt on kinnitatud 6 A-gripiviirust ja 8 B-gripiviirust. Gripitaoliste haiguste tekitajaks on endiselt rino- (23,8%) ning paragripiviirused (15,3%).

Terviseamet tuletab meelde, et gripihooajal aitab tervist hoida ja haiguse levikut vältida ka õige käitumine nii enne haigeks jäämist kui ka põdemise ajal. „Seoses saabuva koolivaheajaga on hea korrata tõsiasja, et haigusnähtude ilmumisel on oluline jätta laps koju kuni tervenemiseni. Võimalusel vältige massiüritusi, haige lapsega ei tohiks minna ei kinno ega spaasse,“ ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova, kelle sõnul tuleks lastele õpetada ka seda, et nad ei kasutaks teiste laste joogipudeleid ja lusikaid ega hõõruks pesemata kätega silmi.