DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas suhkruhaige võib pitsikese viina võtta? 

Samas minu isiklik seisukoht on, et kui ei tohi, aga väga tahaks, siis pitsi võib võtta. Just nimelt ühe pitsi, ja mitte iga päev, vaid ikka tõsise põhjusega, olgu juubel või pulmad.

Ainult see minu isiklik seisukoht kehtib vaid juhul, kui on oma raviarstilt selleks luba võetud. Kui ei ole minu patsient, siis mina endale vastutust ei võta ja punkt. Pole sest ühest pitsist ka erilist lõbu, aga kui mõni arvab, et ikka on, siis võtku selle nimel ette käik arstile.