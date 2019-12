NII HOIAD EESNÄÄRMEVÄHI EEMAL: söö tomatit, seksi ja käi kontrollis! 

Paljud haigused on elustiiliga ennetatavad ja varajase avastamise korral alluvad hästi ravile. Eesnäärmevähk on üks neist, mistõttu meestel on soovitatav alates 40. eluaastast selle suhtes end regulaarselt testida. Eriti neil, kelle suguvõsas on seda haigust varem esinenud. Kuigi eesnäärmevähi riski saab hinnata lihtsa vereprooviga ning selleks ei pea end tingimata meestearstile kirja panema, on Eestis kahjuks jätkuvalt üle poole diagnoositud eesnäärmevähkidest haiguse kaugele arenenud vormis. Mehed, minge end õigel ajal kontrollima!

Eesnäärmevähiriski saab hinnata analüüsiga, mis määrab PSA ehk prostataspetsiifilise antigeeni taset veres. Selle antigeeni määramine tõi umbes 15 aasta eest kaasa murrangu eesnäärmevähi diagnoosimises. Pärast analüüsi laialdast kasutuselevõttu USAs on seal suurem osa avastatud vähkidest varajases staadiumis ning seega edukalt ravitavad. Meditsiinilabori SYNLAB laboriarsti Jüri Laasiku sõnul ei kasutata PSA testi üksnes eesnäärmevähi varajaseks avastamiseks, vaid see aitab hinnata ka haiguse kulgu ja ravi tulemust. Laboriarst rõhutab, et verest määratava PSA kõrgenemine ei pruugi tingimata tähendada vähki. PSA taseme tõusu veres võivad põhjustada kõik eesnäärmehaigused – näiteks eesnäärme healoomuline suurenemine või põletik.

Foto: Vida Press

Usalda, aga kontrolli

See, et Eesti mees arsti juurde ei taha minna, on juba tuntud tõde. Mul-ei-ole-ju midagi-viga-mõtlemine on pigem reegel kui erand. Laboriarsti sõnul on meeste teadlikkus eesnäärmevähist läinud õnneks iga aastaga paremaks ning vereproovi jõuab tegema üha rohkem mehi. Eesnäärmevähk ei pruugi esialgu kaebusi põhjustada ja haigus võib alata salakavalalt.

40. eluaastast alates on soovitatav end kontrollida vähemalt iga nelja aasta järel, kuid sagedamini siis, kui kuulutakse riskirühma ehk kui isal või vanaisal on olnud see haigus. Kuna viimastel aastatel on Eestis diagnoositud eesnäärmevähki ka alla 40aastastel, kaaluvad meestearstid seda piiri veelgi allapoole tuua. 50.-70. eluaastani soovitab dr Laasik teha PSA testi kord aastas. Analüüsi saab teha pere- või eriarsti juures, aga ilma saatekirjata tasuliselt meditsiinilaboris. Kõrgenenud PSA taseme korral soovitab dr Laasik teha lisauuringud uroloogi või meestearsti juures.