JAKS ON OTSAS? Võta jõuetuse ja masenduse vastu abiks need vahendid! 

Foto: Tiina Kõrtsini

Väsimus on ka rauapuuduse esimesi sümptomeid, mistõttu on end pikema perioodi jooksul jõetuna tundes soovitatav süüa rauarikkaid toite ning kui vereanalüüs kinnitab rauapuudust, siis ka rauapreparaati lisaks võtta. “Kindlasti on oluline rauapuuduse kahtlusele ka vereanalüüsi abil kinnitust saada. Ise ei tohi panna rauapuuduse diagnoosi ja profülaktiliselt rauapreparaate võtma hakata,” rõhutas apteeker.

Foto: Martin Ahven

Väsimust ja stressi aitab peletada ka C-vitamiin. Lisaks aitab see tõsta organismi kaitsevõimet. Kuigi mitmekesise toidulauaga inimestel puudub üldiselt vajadus C-vitamiini lisaks võtta, siis teatud juhtudel on see siiski soovitatav. Näiteks suitsetajatel on suurenenud C-vitamiini vajadus, ka soolehaigustega patsientidel, kellel on vitamiinide imendumine soolestikus häirunud. Ka rasedad ja imetavad emad võiksid C-vitamiini juurde võtta, sest varustavad sellega ka last.