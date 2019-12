VIDEO | LIIGUTAV ABI: annetatud mänguasjad aitavad vähihaigetel lastel hirmust üle saada  

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse esinaise Kaili Lellepi laps on praeguseks vähist tervenenud. „Alati tuli ta viia protseduuride tuppa suure karjumise saatel,“ meenutab ema aastatetaguseid sündmusi, mil vaprusekaste veel polnud. „Üks vanematest pidi hoidma last kinni – see oli kõigile tõeline trauma, sest ta hakkas karjuma ainuüksi valges kitlis õe sisenemisel palatisse. Olnuks toona nelja-aastasel lapsel selline vaprusekast ja teadmine, et ta saab tasuks kannatuste eest mõne armsa mänguasja, oleks ka meie elu olnud palju lihtsam!“