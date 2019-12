TÜTAR EI SUUTNUD EMA LAHKUMIST USKUDA:  „Mõistsin alles viimasel päeval, et täna ema sureb.” 

Kristiina Kuusmaa-Lepisto ei suutnud kuni ema viimase elupäevani uskuda, et ta sureb. Ema Rita ei surnud tütre hinnangul mitte rinnavähki, vaid keemiaravitalumatusest tingitud veremürgistusse. Tuleb olla koos seni, kuni haige veel jaksab, soovitab tütar. Tõdemus, et see aeg on läbi, võib tulla väga äkki...