KUMB ON ÕIGE NÄITAJA? Mida teha, kui arsti juures on vererõhk märksa kõrgem kui kodus? 

"Meil on kolme liiki mõõtmisi, kuid ravimine baseerub ikkagi n-ö kabinetimõõtmisel, mis määratakse siis, kui inimene on rahulikult istunud vähemalt viis minutit. Selle piir on pisut kõrgem, 140/90 mmHg. Kodumõõtmisel kasutame 5 ühikut madalamat piiri just sel põhjusel, et stressi on vähem. Kui nüüd tehakse ööpäevast vererõhu monitooringut, mille kestel patsiendil on 24 tundi vererõhuaparaat peal, siis on piiriks 130/80 mmHg, sest öösel on vererõhk oluliselt madalam ning see annab meile lisainformatsiooni.