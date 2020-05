KÕHUKE KASVAB? 9 rumalat kommet, mis paisutavad märkamatult vöökohta 

Magustatud joogid võivad olla tõeline dieedipidur. Ühes limpsipudelis võib sisalduda isegi 10 teelusikatäit suhkrut. Suhkur tõstab ka söögiisu, eriti himu rasvaste toitude järgi. Parim janukustutaja on vesi, millele võid lisada ka sidrunit.

Toiduvaliku kõrval on väga oluline ka liikumine. Liikudes kasutavad lihased energiat, selle asemel et see rasvana kehasse koguneks.