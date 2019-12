MÕTLE SELLELE JUBA TÄNA! Need vahendid tagavad pohmellivaba hommiku 

Esimene ja kõige olulisem soovitus on alkohoolsete jookide tarbimist vältida või piirata – parim ravim pohmelli vastu on üldse mitte alkoholi pruukida. Kui aga soovitada abivahendeid pohmellitunde ennetamiseks ja leevendamiseks, on kõigepealt vajalik mõista, miks pohmell üldse tekib.