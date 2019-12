NAKKUSOHT! Eestis on tänavu leetritesse haigestunud juba 27 inimest 

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles ERR-ile, et haigestunu on täiskasvanu. Ta haigestus Ukrainas ning tuli seejärel Eestisse, kus temaga kokkupuutunute arv, keda ta võis nakatada, on alla kümne.

Kokku on sellel aastal Eestis leetritesse haigestunuid 27 ja Saar märkis, et see on Eesti mõistes üle aastate väga suur hulk.

„Tundub, et mis see 27 on, aga paar aastat tagasi olime leetrivaba riik, WHO oli meid leetrivabaks kuulutanud," märkis ta.

Vaktsineeri.ee andmetel toimus 12 korral nakatumine teistes riikides (7 Ukrainas, üks Venemaal, üks Egiptuses, üks Araabia ÜE-s, üks Sri Lankal ja üks Türgis).

Haigus levib jõuliselt

Leetrid, mis on väga nakkav viirushaigus, on hakanud taas kogu maailmas levima. Haigus ei tunne piire: see levib nii vaestes kui rikastes riikides.

Terviseameti hinnagul on olukord leetritega kogu maailmas üha murettekitavam. WHO andmetel kolmekordistus 2018. aastal Euroopa regioonis leetritesse haigestumine, registreeriti üle 122 000 haigestunu, neist üle 90 inimese suri.