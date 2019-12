SUUREM PUHANG VÕIB ALLES EES OLLA: Eestis on tänavu leetritesse haigestunud juba 27 inimest 

„Kindlasti peaksid lapsevanemad oma lapsi leetrite vastu vaktsineerima,“ ütles Öpik, kelle sõnul on Eestis praegu leetrite vastu kaitsva MMR-vaktsiiniga vaktsineeritud laste osakaal alla 93 protsendi.

Selle aasta 30. detsembri seisuga on registreeritud Eestis 27 leetrite juhtu, neist 10 korral nakatuti teistes riikides – kuuel korral Ukrainas ning ühel korral Venemaal, Egiptuses, Sri Lankal ja Araabia Ühendemiraatides. Kolmandik haigusjuhtudest oli seotud Ukrainaga.

Haigestunute vanus on olnud 0-57 eluaastat. Haigestus ka viis alla 11aastast last. 24 haigusjuhtu on registreeritud Harjumaal, kaks Tartumaal ja üks Pärnumaal.

„Tundub, et mis see 27 on, aga paar aastat tagasi olime leetrivaba riik, WHO oli meid leetrivabaks kuulutanud," ütles Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ERRi uudisteportaalis. Saar märkis, et see on Eesti mõistes üle aastate väga suur hulk.

Haigus levib jõuliselt

Leetrid, mis on väga nakkav viirushaigus, on hakanud taas kogu maailmas levima. Haigus ei tunne piire: see levib nii vaestes kui rikastes riikides.