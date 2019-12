Robert Rool kutsub üles tubakast loobuma: tee uuel aastal Sigarexit! 

Robert, kes on samuti otsustanud suitsetamise lõpetada, julgustab loobujaid: „Isegi kui peaksid esimese korraga ebaõnnestuma, siis proovi uuesti!"

Maian kutsub liituma Facebooki Sigarexiti grupiga. "Koos teistega on lihtsam loobuda, jagades üksteistega oma raskusi ja pakkudes tuge," arvab Maian. "Olen proovinud tubakatoodetest ka varem loobuda, kuid pole eri põhjustel seda suutnud. Loodan, et kui tean, et minuga koos on mitmeid, kes seda üritavad, siis on mul suurem motivatsioon ning õnnestun!“

Maian ja Robert jagavad Facebookis oma mõtteid ja emotsioone terve jaanuarikuu jooksul. Grupis saab iga päev tuge ja nõuandeid, kuidas loobumiseks ettevalmistusi teha, raskusi ületada ja motivatsiooni hoida. Loobujaid toetab ja aitab nõuga TAI tubakavaldkonna spetsialist Minni Saapar.

E-sigaret ei sobi loobumise abivahendiks

Suitsetajad teavad, et tubakast loobumine võib olla küllaltki keeruline ja esimesel katsel see õnnestuda ei pruugigi. Leidub inimesi, kes suudavad loobuda päevapealt, ent paljudele on tubakast loobumine vaeva ja pingutust nõudev. „Koos teistega on tubakast loobumine lihtsam ja isegi kui selja taga on mõni tulemusteta katse, tasub alati uuesti proovida. Kõige olulisem on teha kindel otsus, astuda esimene samm ja ebaõnnestumise järel mitte alla vanduda,“ selgitas TAI terviseriskide ennetamise keskuse alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel ning lisas: „Kampaania on mõeldud kõikidest tubaka- ja nikotiinisisaldusega toodetest loobumiseks, mitte ainult sigaretist. Siia alla käib kindlasti ka e-sigaret, mis on võrdne tubakatoodetega ega sobi loobumise abivahendiks.“

Kust saab abi?