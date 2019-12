DR VIKTOR VASSILJEV: poliitikute lubadused on sama kindlad kui joodiku ausõna 

Sai eelmisel aastal tegusid tehtud, jõuab järgmiselgi. Kas just uusi ja paremaid – meievanused mäletavad, kuidas omal ajal kolhoose suurteks kokku lükati ja siis jälle väikesteks lammutati.

Meil väikses Eestis omad väiksed pendeldamised, suures laias ilmas pika ajaloo vältel suuremaid sõdu ja revolutsioone peetud. Ikka parimate kavatsustega, olgu vabadusvõitlus või diktatuuri võimuletulek. Ikka sama loosungi all: liberté, égalité, fraternité - vabadus, võrdsus, vendlus.

On üldse keegi mõelnud, kui vastuolus üksteisega on need kolm? Vabadus – igaühe võimalus oma soove täita; piiratud territooriumil, piiratud ressurssidega saab seda ainult kelleltki midagi ära võttes, mateeria jäävuse seadus, teate ju. Võrdsus kehtib vaid ajutiselt, kui võim selle jõhkralt kehtestab – nagu krooni tulekuga, igaühele 150 kätte.

Juba järgmisel päeval tõmbas vabadus võrdsusele kriipsu peale ja kus kroone rohkem oli, sinna juurde tuli. Vendlus on võimalik kloostris, kus valitseb range hierarhiline struktuur: jääb vend hommikupalvusele hiljaks, paneb kloostriülem õhtuni issameiet lugema. Vendlus küll, aga ei võrdsust ega vabadust. 1917, Venemaa: vabaduse loosungi all kehtestati esimese asjana proletariaadi diktatuur. Ideoloogiliselt idiootne konstruktsioon – kukutatakse ühe seisuse võim, kuulutatakse välja seisustevaba ühiskond ning määratakse teine seisus diktaatoriks. Aga eks ta ole, vabadusel on piirid. Hunt loomaaias on täiesti vaba, jookseb päev otsa mööda puuri nagu tahab, ühest seinast teise ja tagasi.

Aastavahetus on paras aeg, et vaadata selja taha. Kuidas oleme talitanud oma vabadusega vabas riigis? Väikse puuri seinte vahel keset ELi loomaaeda? Kuhu ja milleks me jookseme? Kuhu tahame jõuda?

Veerandsada aastat tagasi otsustasime, et sotsialism ei sobi. Ei taga vabadust, võrdsust ega vendlust. Ehitame kapitalismi. Olgu. Sai mingil määral valmis, siis avastasime – oleme pankade orjuses, rikkust jätkub vaid vähestele, ja on auasi vennal nahk üle kõrvade tõmmata.