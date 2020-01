VIDEO | Rasket haigust põdev mees sai lõpuks hambad: „Pean nüüd õppima naeratama."  

Tema fond ei ole nii silmatorkav kui suurte haiglate sihtasutused, sest see ei tee suuri ja kalleid reklaamikampaaniaid. „Me võtame iga sendi tänuga vastu ja anname inimestele, kes seda vajavad,“ rääkis Janno. „Eks me vaikselt nokitseme, iga annetatud sent läheb abivajajatele. Kõiki me ei saa aidata, aga oma väikse panuse anname ikka.“