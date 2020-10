OLE NENDEGA ETTEVAATLIK! 10 tervislikuks peetud toitu, mis teevad hoopis paksuks

See on väga hea näide petlikust toidust. Kuna see on salat, siis arvad automaatselt, et see on väga tervislik ja kasulik. Kuid taldrikutäis seda salatit võib sisaldada umbes 360 kcal ja 29 g rasva rammusa kastme tõttu. Kui valmistad ise salatit, pane kastet ainult üks supilusikatäis.