DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kopsuarst mind ei ravinud, kuigi tunnen suurt õhupuudust?  

"Kaks aastat tagasi käisin spetsiaalselt kopsuarsti vastuvõtul. Ta avas mu röntgenipildi ja ütles, et ma olen puhta haige. Siis uuris kaua seda võtet ja rohkem ei öelnud midagi. Ma küsisin, et kas see läheb ise üle või, ta ütles, et võibolla, ja see oli kõik. Ei ainsatki sõna haiguse kohta, ei midagi raviks. Olge siis kena ja öelge ise, mis ta mulle ütlemata jättis. Täna tunnen suurt õhupuudust. Mis mõte on niisugusel arsti visiidil."

Pealegi on ta kirjutanud oma arvamuse elektroonsesse tervise infosüsteemi – seda teeb ta kindlasti, muidu haigekassa arvet ei maksa, – ja tervise infosüsteemi kõiki sissekandeid näeb teie perearst. Mina kahjuks (või õnneks) mitte. Nii et oma perearstilt saate täpse vastuse, mis see kopsuarst teile ütlemata jättis.