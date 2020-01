VANEMAD ON VASTU: Eestis on 10 000 last leetrite vastu vaktsineerimata 

"Eestis on päris palju lapsi, kes on vaktsineerimata just seepärast, et nende vanemad keeldusid laste vaktsineerimisest,“ vahendas terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialisti Irina Filippova hinnangut ERRi uudisteportaal. Õnneks ei ela vaktsineerimata lapsed ühel territooriumil, vaid üle Eesti laiali, lisas ta.