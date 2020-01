TÄPSEM ABI HAIGETELE: nõuandetelefoni arstid saavad nüüd anda isikustatud soovitusi 

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann selgitab, et nüüd näeb kõnele vastanud arst helistaja nõusolekul tema terviseandmeid, nagu näiteks põetud haigusi, määratud ravimeid ja tehtud analüüse. „Samuti saab nõuandev arst edastada nõustamise info digiloosse, et ka inimese perearst oleks kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga,“ ütles Friedemann.

Uuendusi on veelgi. Kui varem sai tervisenõu ainult eesti ja vene keeles, siis nüüd nõustatakse iga päev kella 15–17 ka inglise keeles.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja Martin Tuliti sõnul on see oluline täiendus, sest ingliskeelset tervisenõu vajavad iga päev inimesed, kes on tulnud Eestisse tööle, õppima või perekondlikel põhjustel. See aitab lahendada lihtsamaid tervisemuresid kiiremini ja vähendada survet erakorralise meditsiini osakondadele, tõdes Tulit.

Perearsti nõuandetelefonilt saab professionaalselt meditsiinilist nõu ööpäev ringi. Nõuandetelefon on eelkõige mõeldud selleks, et anda soovitusi lihtsamate terviseprobleemide korral ning juhiseid esmaseks abiks.

Kallikorm-Rannametsa sõnul on oluline on meeles pidada, et raskeid seisundeid ja pikale veninud haigusi ei saa ravida telefoni teel, selleks tuleb pöörduda pere- või eriarsti poole, kes hindab olukorda, teeb vajadusel analüüsid ning määrab ravi.

Tervisemurede kohta saab nõu küsida helistades lauatelefonile +372 6346 630 või lühinumbrile 1220.