DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas suhtuda ravimeetodisse karboksüteraapia?  

Aegade jooksul on igasugust füsioteraapiat tehtud, küll nõeltega, ultralühilainetega, nõrga elektrivooluga, tänapäeval laseriga. Konkreetselt karboksüteraapia on süsihappegaasi viimine naha sisse või naha alla, milles pole ka midagi uut, vanal meetodil torgiti nõeltega, tänapäeval surub spetsiaalne instrument gaasijoad naha sisse.

Kosmeetilise protseduurina kortsude vastu on päris hea, aga et ortopeedias, selgroo ja liigeste probleemidega... No usk on suur asi, eks ta väheke ikka aitab. Isegi pihku sülitades ja hõõrudes aitab ju.

Ametlike ravimeetodite hulka see ei kuulu ning kui on reklaamis juttu, et tegemist on ravimeetodiga, millega ravitakse konkreetseid haigusi, siis on see inimeste petmine ja seaduserikkumine, mida menetlevad Terviseamet, Tarbijakaitseamet, ja kui ei aita, siis politsei ning juba lõplikult.