MIDA TEHA SELJAVALUGA? ARST: on müüt, et siis peab pikali olema ja midagi paika tõmbama 

Seljavalude suurim põhjus on kulumine – selg läheb sel juhul valesse asendisse ja lihased peavad hakkama tegema rohkem tööd. Pidevas ülekoormuses selg hakkab valutama ja inimene ei saa puhata, selja asendi taastamiseks on vaja teha operatsioon.

Enamik seljavaludest on lühiajalised. Pigem on tegu äravenitamise või -tõmbamisega, valu annab paari päevaga järele.

Üks müüt on see, et kui on tekkinud seljavalu, siis ei tohi midagi teha ja peab pikali olema või lamama kõval põrandal ja midagi peab paika tõmbama. See ei pea paika. Kui on äge seljavalu, tuleb puhata, valida mugav asend, kasutada vajadusel valuvaigistit ja anda mõni päev rahu. Enamik seljavaludest läheb paari päevaga üle. Kui valu ei ole üle läinud, siis võib meedikute poole pöörduda.