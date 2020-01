LOOTUS KUSTUS: suri noor ema, kelle ravi hakkas vähiravifond enne pühi toetama 

"Me hoidsime aasta algusest hinge kinni: kui jõulupühade eel kutsusime üles toetama Tõrva vallas elava noore ema Laura Jaansoo vähiravi, siis kõigest nädal hiljem, umbes aastavahetuse paiku, hakkasid levima kuuldused, et Laurat ei ole enam. Et vähk on naise võitlusvaimu murdnud," annab vähiravifond teada.