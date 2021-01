NAHK ON LIIGA KUIV? Nahaarst paneb südamele: järgi hooldusel neid kolme põhitõde! 

Kreemide valikul võiks eelkõige lähtuda sellest, kui kuiv on nahk ning missugune kreem nahale sobib ja kõige mõnusam tundub. Kui on juba tekkinud dermatiit ehk nahapõletik, mis väljendub punetavate ja ketendavate laikudena, on sagedasti vaja (mõne)nädalast retseptiravimite kuuri. Kõige sagedamini kasutatakse lokaalseid steroidkreeme või kaltsineuriini inhibiitoreid, mis aitavad põletikul kiiremini taanduda.

Missugune nahahooldustoode valida? Kõik eespool mainitud nahahooldusvahendid, kreemid ning duši- ja vanniõlid soovitan soetada eelkõige apteegist. Tooted võiksid olla mõeldud atoopilise dermatiidiga või tundlikule nahale, sest neis on kuivale nahale vajalikud ained ning neist on eemaldatud võimalikud ärritajad: tavaliselt lõhna- ja värvained.

Foto: Pixabay

Valge ja suhteliselt lõhnatu kreemi pealepanek ei pruugi küll olla õhtune nauding, kuid nahk on teile selle eest tänulik. Probleem seisneb selles, et kuigi lõhna- ja värvained muudavad kreemitamise meeldivamaks, on need tegelikult põhilised nahaallergiate tekitajad. Kuiv ja juba varem kahjustatud nahk on uutele ärritajatele palju vastuvõtlikum kui nahk, mille rasvasisaldus on normis.