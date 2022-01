Millist kahju teeb kehale liigne soola tarbimine? 

Esimene soola liigtarbimise tunnus on suu kuivus ja janu. Sellele saab abi vee joomisest. Tähtsam on tõsiasi, et neerud suudavad ööpäevas eritada ainult 20–35 g keedusoola. Kui tarvitatud soola kogus on suurem, jääb osa naatriumi kudedesse ja põhjustab vee ainevahetuse tasakaalu muutumise tõttu turseid, kuna naatrium seob rohkesti vett, kirjutab portaal Kodus.

Selle tunneb ära liigse soolase toidu söömise järel eriti hommikusest silmade ja sõrmede tursest. Kui turse tekib südame ümber, väheneb südame jõudlus verd pumbata ja tekib südamepuudulikkus.

Seetõttu tuleb nii neeru- kui ka südamehaiguste korral süüa soolavaest toitu. Liigne soolatarbimine ei ole soovitatav ka osteoporoosi, vähktõve, astma ja rasvtõve korral.

Samuti on suur probleem see, et kehas vett sidudes põhjustab liigne naatrium vee kogunemise arteriseintesse. Need paksenevad ja kaotavad elastsuse. Selle tagajärjel veresoone valendik kitseneb ja vererõhk võib tõusta. Kui kõrge vererõhu eelsoodumusega inimene liialdab soolaga, peetuvad organismis nii naatrium kui ka vesi.

Mis vahe on meresoolal ja tavalisel keedusoolal?

Meresoolal on enamasti madal puhtuseaste, mis oleneb ümbritseva merevee koostisest ja puhtusest. Meresoolal on suured ja ebaühtlased kristallid, peale naatriumkloriidi sisaldab see ka joodi, magneesiumi ja kaaliumi.

Keedusool ehk lauasool on kaevandatud maa-alustest soolalademetest puhta vee abil. Soolalahusest eraldatakse mitmes järgus vesi ja lõpuks saadakse kuivatatud sool. Selline keedusool on ühtlaselt puhas ning kvaliteetne, kuid samal ajal ka väga suure NaCl sisaldusega.