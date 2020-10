Hea nõu VÄÄRTUSLIK KURKUM: hävitab baktereid, kahandab kehakaalu ja leevendab hulga tervisehädasid Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 05:00 Jaga: M

GALERII

Kurkumit võib panna kõikide pajaroogade ja kastmete sisse ning raputada makaronitoitudele ja lihale. Foto: Vida Press

Kurkumis sisaldaval kurkumiinil on leitud hulga kasulikke omadusi - see hävitab kahjulikke baktereid, leevendab stressi ja vaigistab valu ning arvatakse, et see on isegi vähivastase toimega.