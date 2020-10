SÜDAMEARST: vähihaiged vajavad ka kardioloogi tähelepanu

„Näiteks on meil herceptiniravi saav rinnavähihaige patsient. Ta peab juhendi järgi käima kolme-nelja kuu tagant ehhokardiograafias kontrollis, kus hinnatakse vasema vatsakese süstoolset funktsiooni. Võib vabalt olla, et silma järgi pole pumba funktsioon sugugi kehvemaks läinud, inimesel endal pole ühtegi kardiaalse probleemi sümptomit. Meie aga kasutame uuringus Straini meetodit ja näeme, et strain on muutunud, see näitab juba varajast kahjustust. Sellisel juhul piisab sageli, kui teha vähiravis mõnekuuline paus, näitajad taastuvad ja siis saab jälle edasi minna. „ Mida varem me avastame potentsiaalse võimaluse, et tulemas on kardiaalne probleem, seda kindlamini saame ära hoida juba tõsise südamehäda,” toonitab doktor kindlameelselt.

Kuidas edasi?

Onkokardioloog jõuab tagasi selle juurde, et olulisem mistahes kallist aparatuurist on teadlikkus, see, et onkoloog oskaks oma patsienti kardioloogi juurde saata. „See on kogu maailma haiglates nii – inimesi tuleb harida!” on doktor kindel, ta väidab, et juba noored onkoloogid peaksid saama õpet, kuidas vähihaige südameprobleemidele varakult jaole saada.

„Arvan, et meie, kardioloogide, kohus on koolitada ka onkoloogiaresidente, et nad oskas südamehaigustega arvestada ja esimesi diagnoose ise panna, ka kardiogrammi lugeda, see oleks suur samm edasi.”