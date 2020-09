TÖÖTAD ÖÖSITI? Söö nii – siis pole karta, et lähed paksuks!

Öine toidukord ei pea mitte kuidagi erinema päevastest toidukordadest. Ja mis kõige parem – pole mingisugust vajadust vältida süsivesikuid. Üldiselt arvatakse ju, et õhtused süsivesikud mõjuvad kehakaalule hukutavalt. Kahjuks on see müütide müüt.

Kui süsivesikuid on toidus mõõdukalt ning need on tavapärasest hoolikamalt valitud, sobivad need ideaalselt tervislikku menüüsse, ka öösel.