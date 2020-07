VIIMANE AEG! 8 hädavajalikku elumuutust, kui oled saanud 40aastaseks!

Nüüd on see eluetapp, kus tuleb hakata hoolikamalt jälgima, et magaksid korralikult. Neljakümneste elus on sageli palju kohustusi ja stressi, mistõttu taastumine ja kosutav puhkus on väga olulised. Unevajadus on individuaalne, kuid hea, kui ööund oleks 7–8 tundi.