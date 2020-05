Hea nõu VIDEO | ARST SELGITAB: kuidas saada lahti soolatüügastest ja konnasilmadest? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 10:00 Jaga: M

Soolatüükad kätel. Foto: Vida Press

Konnasilmad ja soolatüükad on väga sage nahaprobleem, aga mis vahet neil on? Ja kas need võivad ka ise ära kaduda?