DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mis aitab öiste jalakrampide vastu?

On tõesti väga levinud probleem vastavas vanuses. Sellepärast ka kirjutatakse jalakrampidest päris palju. Seletatakse magneesiumist, aga ei ole see asi nii lihtne, et võtad tableti ja läheb üle.

Kõike seda võib uurida, mitu head diagnoosi hankida ja mitme spetsialisti juures ravida, aga jällegi – mõnikord on asjal väga lihtne lahendus. Sagedaseim jalakrampide põhjus on magamisasend, mis pole seljale hea. Näiteks liiga pehme või väljaveninud põhjaga voodi – selg vajub looka, alguses pole midagi, aga tükk aega selles asendis lülide vahel kinni pitsunud närvijuured hakkavad saatma lihastele hädasignaali: siputage nüüd, jalad, äratage peremees üles, las keerab teist külge. Nii et kõvema põhjaga voodist võib olla abi.

Ja veel soovitan proovida vana nippi: selili magades asetada põlvede alla padi või tekist keeratud "vorst", siis on jalad põlvedest kõverdatud, ja see on füsioloogiline asend, mis vabastab närvijuured pingest ning vastavalt vähendab krampe.