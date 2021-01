ARSTID KIIMALISTELE MEESTELE: lõpetage banaanikoortega masturbeerimine!

"Olen teinud seda aastaid ja see on suurepärane!" kiidab üks meetodi pooldaja Arstid hoiatavad, et banaanikoorte abil mõnu otsimine võib lõppeda lööbe ja valusate haavanditega peenisel, tekkida võib ka põletik.

Haiguslik reaktsioon ohustab eriti neid, kel on allergia puuviljade või kummi suhtes. Nii et kui mehel on allergia kondoomide vastu, võib tal olla ka banaaniallergia.

Banaanikooremeetodil on muidugi ka kõvasti toetajaid, sest see pidavat olema peaaegu sama hea kui suuseks. On teatud veebilehti, mis seda kiidavad ning jagavad ka juhiseid, kuidas „protseduuri“ banaanikoorte abil paremini läbi viia. Koori soovitatakse isegi soojendada mikrolaineahjus, et mõnu oleks veelgi vägevam.

Üks 78aastane mees kiidab, et on seda tehnikat aeg-ajalt kasutanud juba aastaid. Teine aga soovitab: mida suurem banaan, seda parem.