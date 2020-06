PISSIHÄDA EI LASE MAGADA? Põieõde: kaks-kolm korda öösel tualetis käia on liig mis liig

"Uriinipidamatus algab tihti hiilides," selgitab Astra Kliiniku ja Lääne-Tallinna Keskhaigla põieprobleemidele spetsialiseerunud õde Inga Zopp. Üks tulevaste võimalike põieprobleemide indikaator on öiste tualetikülastuste arv. Kui nende arv on suurem kui üks, oleks aeg selle probleemiga tegeleda.

„Rangemad põieprobleemide käsitlused väidavad, et isegi üks kord öö jooksul tualetis käia on liiast," ütleb põieõde Inga Zopp Astra Kliiniku blogis. "Ma ise pooldan leebemat käsitlust, mis ühekordset tualetikülastust siiski aktsepteerib. Aga kaks-kolm korda öösel tualetis käia on liig mis liig.“

"Põieprobleemid võivad alata sageli hiilides," ütleb põieõde Inga Zopp. Foto: Erakogu

Täis põie maht (mis igal inimesel on veidi individuaalne) on keskmiselt 300–350 ml – see on uriinikogus, mille korral tunneme vajadust urineerida. Ning juba 100–150 ml juures saame n-ö esimese signaali, et varsti peaks tualetti minema. Tavaliselt jäävad inimesed, kui nad selle tunde peale üldse ärkavadki, kohe uuesti magama, ilma et nad voodist tõuseks.

Öö on magamiseks!

Tänu põie elastsusele ja mõnevõrra väiksemale uriinitootmisele öö jooksul peaks ilma põieprobleemideta inimene saama enamikul öödest magada 6–8 tundi tualetis käimata. Põiehäirete korral pole nii pikk vahe võimalik, tekkiv urineerimistung on liiga tugev ja inimene peab öö jooksul korduvalt põit tühjendama.