DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas seljavaluga tasub üldse arste tülitada?

Kas nüüd täiesti parandatav, aga mingil määral saab kindlasti abi. Selgroolülide vahel on kõhrelised diskid, mis töötavad amortisaatorina ja pehmendavad tõukeid, ilma diskideta käiksid lülid käies-hüpates klõbinal üksteise vastu. Mis liigub, see kulub, diski ealine kulumine suuremaid probleeme ei tekita, aga kui põhjus on traumaatiline, siis võivad tagajärjed olla päris rängad. Just ehitusmeestega seda juhtub – selg ära tõstetud. Igal ametil on omad nõksud.