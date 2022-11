DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks jalalabad valutavad?

"Kuuekümne eluaasta jooksul on üks õige mees ikka ihulist tööd teinud, raskusi tõstnud, tsikliga või ilma kivihunnikusse pannud ja üsna tõenäoliselt on mõni selgroolüli üht- või teistpidi vigane," arvab dr Viktor Vassiljev

Viktor Vassiljev , täna 05:00

Inimese küljes pole vist sellist tükki, mis ei saaks valutada. Kusjuures huvitav on see, et vastav kehaosa ei peagi vigane olema, vahel on viga mujal. Milles pole midagi imelikku – kõik ju sama keha küljes kinni ja närvide kaudu ühenduses.