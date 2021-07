PIINLIK LUGU: kas mul on suguhaigus? 

Parimat kaitset suguhaiguste eest pakub kondoom. Foto: Tiit Tamme

Eks see ole teada tõde, et enne läheb issanda päike looja kui et Eesti mees arsti juurde jõuab. Liiatigi veel nii intiimse küsimusega kui võimalik suguhaigus. Naisedki ei soovi oma kahtlustega esimese hooga arsti juurde tormata. Ikka on lootus, et ehk ei juhtunud midagi. Või on arsti ooteajad pikad, kodu lähedal pole eriarste vm.