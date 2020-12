TABLETT, MIS MUUTIS MEESTE ELU: kuidas kogemata sündis kuulus potentsiravim!

Avaldame katkendi Thomas Hageri raamatust "Ravimid, mis muutsid maailma" (Helios).

Sandwichi meeskond tahtis leida stenokardia valu leevendamiseks ravimit, mis avardaks veresooni nii, et veri saaks kergemini voolata. See osutus kõvaks pähkliks.

Olles uurinud tuhandeid kandidaate, tulid nad 1988. aastal lõpus välja keemilise ainega, mis näis olevat üsna sobilik. Tundus, et aine nimega UK-94280 võiks olla väärt inimeste peal proovimist. Aine toimis seeläbi, et blokeeris ensüümi, mis hävitas teist, veresoonte lõdvestamisega seotud keemilist ainet – mis kõik oli osa kohutavalt keerulisest süsteemist. Niisiis katsetasid nad seda südamereuma patsientide peal. Ja nagu enamik ravimeid, põrus ka see varases arenguetapis läbi.

Foto: Pixabay

Võimalus koputas uksele

Nagu üks teadlane ütles, esialgsed kliinilised katsed „ei vastanud meie ootustele“ – mis oli peen viis öelda, et katsetatav ravim toimis liiga ebaühtlaselt ja sel oli liiga palju kõrvaltoimeid. Suuremad annused põhjustasid patsientidel kõike, alates seedehäiretest kuni talumatute peavaludeni. Ja oli veel üks verevooluga seotud kõrvaltoime, mis mõjutas üksnes katserühma kuuluvaid mehi: UK-94280 tekitas erektsiooni.