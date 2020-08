JÄLLE TILGAD PÜKSIS! Põieõde: kui põis ei pea, siis ainult tablett imet ei tee

Tihti on patsiendid üllatunud, kui neuroloog küsib, kas neil põieprobleeme esineb, räägib Astra Kliiniku ja Lääne-Tallinna keskhaigla põieprobleemidega tegelev õde Inga Zopp Astra Kliiniku blogis.

Põhjus on selles, et närvisüsteem mõjutab väga otseselt põie tegevust. Põis on lihas, mille tööd juhibki närvisüsteem. Sel põhjusel võib ka neuroloogiliste haigustega (näiteks Parkinsoni tõbi, Sclerosis multiplex jt.) kaasneda uriinipidamatust.

Sama seos toimib ka teistpidi. Kui tekivad põieprobleemid (põis ei pea, tekib sage urineerimine, jääkuriin), otsivad neuroloog ja põieõde põhjusi, mis peitub nende häirete taga. Mõnedel juhtudel on põhjuseks uroloogiline, mõnel juhul neuroloogiline haigus.

"Seisukoht, et vanematel inimestel ongi uriinipidamatus, sest nad on vanad, on sama iganenud seisukoht nagu see, et vanadus muudab inimesed rumalaks," julgustab põieõde Inga Zopp abi otsima. Foto: Erakogu

Ka on paljud patsiendid üllatunud, kui saavad teada, et ainult tabletid ja süstid põieprobleemide korral sageli ei aita. Põhjus on selles, et põis on oma olemuselt suur lihasest kott, mille sisse koguneb uriin. Tablettravi aitab üldjuhul siis, kui põis hakkab häirunud närviimpulsside töö tõttu liiga sageli ja tugevalt uriini välja suruma. See toob kaasa äärmiselt tugeva tungi urineerida, nii tugeva, et sulgurlihased, mis peaksid uriini kinni hoidma, ei jõua seda piisavalt efektiivselt teha, inimene ei jõua õigel ajal tualetti ja ja nii tekibki uriinipidamatus.

Aga kui sellist spetsiifilist näidustust ei ole, aitab põieprobleemide vastu eeskätt füüsiline treening. Olukord on sama nagu teiste lihastega: kui käime spordisaalis, oleme heas vormis; kui jätame trenni soiku, läheb hea vorm üle. Sulgurlihastega on sama lugu. Aja jooksul võivad lihased nõrgemaks muutuda ning siis aitavad kindlad harjutused. Astra Kliinik pakub siin lahendust, kus põieõde ja füsioterapeut töötavad välja iga inimese jaoks sobiva harjutuste kava.