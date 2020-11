Hea nõu PERELIIKMEL ON VIIRUSHAIGUS: järgi neid põhireegleid, et teised pääseksid tõvest Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 08:30 Jaga: M

Võimalusel peaksid tõbised pereliikmed eraldi magama . Foto: Vida Press

Kui üks pereliige on juba haigestunud, tuleb teha mõned olulised muudatused, et teised jääksid terveks. Tõsi, kui keegi on juba tõve küüsi langenud, siis on võrdlemisi suur tõenäosus, et ka ülejäänud pereliikmed jäävad haigeks. Ent mida sellegipoolest ette võtta? Apotheka apteeker Jaanika Treimann jagab nõuandeid, kuidas pereliikmed saavad ennast kaitsta.