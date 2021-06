Põnev spordiala: sissejuhatus kettagolfi algajaile 

Peale avaviset tii-alalt on viskekoha märkimiseks kas maandunud ketas või maandunud ketta ette asetatud spetsiaalne väikesemõõtmeline markerketas. Kui märkimiseks kasutatakse maandunud ketast, siis see jääbki märgina maha (seda ei tohi liigutada ega asendada teise kettaga). Kui võistlusel on kasutuses OB-d (out of bounds), siis OB-sse läinud ketta korral tuleb mängu jätkamise koht märkida markeriga.

10 m reegel tähendab seda, et kui mängija asub korvist kaugemal kui 10 meetrit, võib ta peale viset viskekoha märgiks olnud kettast või markerist üle astuda. Kui mängija on lähemal kui 10 m korvile peab ta säilitama oma tasakaalu peale viset - st ei tohi astuda üle märgitud kohast. Kui mängija pole kindel, kas vahemaa on 10m, siis tuleb grupilt küsida, kas teiste mängijate arvates on vahemaa 10 m või mitte.

Iga mängija loeb oma viskekorrad ise! Rada loetakse läbituks siis, kui kõik mängijad on oma ketta discgolfi korvi visanud. Kui kõik rajad vastavas discgolfi pargis (tavaliselt kas 9 korvi või 18 korvi) on läbitud, loetakse üle mängijate skoorid, mis on mängu käigus märgitud skoorkaardile. Mängu/võistluse võitjaks on mängija, kes läbis rajad väikseima arvu visetega.

Võrdsete viskearvuga mängijate suhtes võib kohaldada süsteemi, mida inglise keeles kutsutakse "sudden death" ehk kiire lõppmäng - rajad võrdse visete arvuga lõpetanud mängijad asuvad uuesti rajale ning alustavad määratud tii-alalt. Kui esimesel rajal viskab mängija A näiteks 3 viset ja mängija B 4 viset, siis on mäng läbi ja võitjaks on mängija A. Kui esimese raja läbisid mõlemad mängijad näiteks 3 viskega, liigutakse edasi järgmisele tiialale. Mängitakse seni, kuni üks mängijatest suudab teist väiksema visete arvuga edestada.