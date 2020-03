TÄNA KOROONAMAAILMAS: USAs esimene koroonaviiruse surmajuhtum

· CNN vahendab, et Washingtonis Kingi maakonnas suri koroonaviirusega inimene. See on USAs esimene koroonaviiruse surmajuhtum.

· CNN teatab, et Prantsusmaal on tuvastatud uued koroonaviiruse juhtumid. Registreeritud juhtumite koguarvu on 73. Praeguse seisuga viibivad 59 inimest haiglaravil, 12 inimest on paranenud ja kaks on surnud, ütles tervishoiuminister Olivier Véran laupäeval Pariisi pressikonverentsi ajal.

· Eesti Terviseamet teatas, et eile võetud koroonaviiruse proovid positiivseid vastuseid ei andnud. Seega on endiselt Eestis registreeritud üks koroonaviiruse juhtum.

· Associated Press teatas, et paavst Franciscus jätab kolmandat päeva järjest ära kõik enda ametlikud kohtumised. Varasemalt pole 83aastane paavst nii pikalt üritusi ära jätnud. Viimati nähti paavsti kolmapäeval, kui ta aevastas ja nina nuuskas.

· Iraanis on samal ajal tõusnud hukkunute arv 43 inimeseni. Samas viitab läänemeedia, et Iraani avalikke andmeid ei saa täie kullana võtta ja tõenäoliselt on hukkunuid ja nakatunuid ametlikest numbritest rohkem.

· Kütusehinnad langevad kogu maailmas. Inimesed liiguvad vähem, mistõttu on kütuse järele vajadus väiksem. Naftariigid tunnevad survet enda majandusele.