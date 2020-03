Eesti esimene koroonapatsient on paranemas 

Raviasutuse pressiesindaja Liisa Suba ütles esmaspäeval Õhtulehele, et patsientide terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, ei ole võimalik Eesti esimese koroonapatsiendi tervisiliku seisundi kohta võimalik infot avalikustada. "Küll aga saan öelda, et koroonaviirusega patsient on paranemas," sõnas Suba.