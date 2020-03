DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks õlaliiges valutab? 

Ega see kondiitri töö pole kerge. Soojas ja niiskuses, tuuletõmbuse käes, raskuste tõstmine. Kuidas kellelgi liigesed-kõõlused vastu peavad, aga et just põllepaelte sidumise liigutus on valus – vanasti peeti seda klassikaliseks sümptomiks ja haiguslukku kirjutati Periarthritis humeroscapularis. Mis tähendab õlaliigese kapsli põletikku.

Kusjuures seegi on vana tarkus – kodus kipub perenaine unustama, et kätt ei tohi koormata, ikka kipub kas turukotti või supipotti sikutama. Mille vastu on lihtne ja tõhus abinõu: käsi paelaga kaela siduda, siis on kindlalt paigal. Patsiendile muidugi valmistab kõige enam muret see haiguslehe võtmine. Pole parata, rahas muidugi kaotab, aga ainult nii saab õla terveks ja uuesti tööle. Ning muidugi tuleb hiljem ka töö juures jälgida, et õlale liiga ei teeks.