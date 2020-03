PÕIEPÕLETIK SUNNIB VETSU VAHET JOOKSMA? Põieõde soovitab ravimtaimi, mis tõesti aitavad 

Kui tekivad esimesed põiepõletiku sümtomid (sage valulik urineerimine), ei pea tingimata kohe arsti juurde minema, vaid tasub teha leesikatee kuur. Leesikas on üks ravimtaimedest, mille põletikuvastane toime põiepõletiku korral on teaduslikult tõestatud. Leesikal on põide kogunenud mikroobidele kahjustav toime ja ta soodustab nende põiest väljumist.

Ent nii nagu tablettide puhul, tuleb ka leesikasse tõsiselt suhtuda. Mitte nii, et jood teed üks-kaks päeva, siis läks enesetunne natuke paremaks ja kõik jääb sinnapaika. Leesikateega tuleks teha kuni nädalane kuur (kuid mitte lühemalt kui viis päeva) ja siis peaks jälle vahet pidama. Aasta jooksul ei tohiks selliseid kuure üle 5–7 teha, kuna suuremates kogustes võib leesikal olla maksa kahjustav toime. Arvestama peab, et rasedatele naistele ja rinnaga toitvatele emadele ei ole leesikatee lubatud.

Leesikas on üks ravimtaimedest, mille põletikuvastane toime põiepõletiku korral on teaduslikult tõestatud. Foto: Vida Press

Ära unusta jõhvikat!

Veel on üks punane mari, mida tasub manustada – jõhvikas. Tõsi, jõhvika puhul on uuringute tulemused seinast seina. Üldiselt arvatakse siiski, et tegemist on profülaktilise toimega marjaga. Jõhvikas ei suuda küll mikroobe põies hävitada, kuid muudab sealset keskkonda viisil, et mikroobid ei saa kinnituda põie seina külge ega paljuneda ning see raskendab põletiku tekkimist.

Aga probleem on selles, et puudub ühtne seisukoht, kui palju ja millisel kujul jõhvikaid tarbida. Mõned uuringud soovitavad dražeena, mõned kuivatatult, mõned toorelt. Levinuim seisukoht on, et juua 400 ml 24% jõhvikamahla päevas. Mõned kurdavad, et seda on palju, see „hakkab mao peale“ ehk tekitab maoärritust. Kokkuvõttes on tore, et jõhvikas – Eestis ju väga armastatud mari – aitab põiepõletikku ära hoida.

Profülaktika eesmärgil on soovitatud veel kasutada C-vitamiini. Millistes kogustes, tekitab jällegi vaidlust, kogused kõiguvad 75–500 milligrammini päevas. Levinuim seisukoht on, et ohutu ja hea on umbes 100 milligrammi C-vitamiini päevas.