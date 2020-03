Seitse sammu lapse nahapunetuse leevendamiseks 

Kõige olulisem samm lapse atoopilise naha eest hoolitsemisel on selle niisutatuna hoidmine. Soovitame kanda peale kogu keha niisutajat vähemalt kaks korda päevas, kuid lapse käelabad ja nägu vajavad tõenäoliselt sagedasemat hooldust. Kasuta spetsiaalselt atoopilise naha jaoks väljatöötatud tooteid ning kui see on asjakohane, siis sellist, mis sobib konkreetse kehaosa peal kasutamiseks. Lisaks on soovitav valida tooted, mille puhul on tõestatud nende sobivus imikutele ja lastele. Eucerini tootesari AtopiControl pakub igapäevase hoolduse tooteid erineva tekstuuriga – palsam, emulsioon ja kreem –, et täita kõigi vajadusi ja eelistusi.