KAS OLED HAIGUSTEKS VALMISTUNUD? 10 soovitust, millega peaks praegu koduapteeki täiendama 

Kurguvalu korral on abiks imemistabletid, kurgukommid ja pihustiga spreid, mis aitavad leevendada limaskesta ärritust, aga ka valu ning põletikku.

Viiruslik köha on alguses tavaliselt kuiv, ärritav, kinnine ning vähese rögaga. Ärritusköha võib tekkida ka reaktsioonina mõnele ärritavale lõhnale või hingmisteedesse sattunud võõrkehale või -osakesele. Kuiva köha korral limaskestad tursuvad ja kuivavad, mille leevenduseks tuleb limaskesti niisutada.

Kuiva köha korral on soovitavad imemistabletid, kuna siis tekib juurde sülge ja niisutatakse limaskesti ning ärritusvastane toime kestab kauem. Selleks, et röga tekiks ning kopsus vedelamaks muutuks, võib tarvitada erinevaid siirupeid, tablette või veeslahustuvaid tablette. Kindlasti tuleb juua vedelikke, näiteks ravimtaimeteesid ja miks ka mitte lisada sinna ka mett.

Foto: Tairo Lutter

Viirushaiguste perioodil on hingamisteede haiguste korral asendamatu abiline inhalaator, mis aitab hingamisteedes röga veeldada, et seda oleks kergem välja nuusata või köhida. Inhalaatorisse auru tegemiseks kasutakse apteegis saadaolevat füsioloogilist lahust. Auru tegemine aitab veeaurul jõuda kaugemale kopsu ning röga vedelamaks teha, mis on eriti oluline laste köha ravimisel.